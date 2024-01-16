Легенда о «болезни Х»: новое биологическое оружие для наднационального управления странами

О «болезни Х» говорили полгода, прежде чем это прогнозное программирование достигло своей кульминации на форуме в Давосе, и британцы приступили к разработке вакцины от этой как бы неизвестной ещё болезни в знаменитой лаборатории в Солсбери.
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