В Смоленской области увековечили память героя спецоперации Артура Кнырова (фото)

В честь этого события в смоленской деревне состоялся торжественный митинг Мемориальную доску выпускнику местной школы Артуру Кнырову, погибшему при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, установили в Рухани Ершичского района Смоленской области.
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