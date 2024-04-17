В Смоленской области увековечили память героя спецоперации Артура Кнырова (фото)

В честь этого события в смоленской деревне состоялся торжественный митинг Мемориальную доску выпускнику местной школы Артуру Кнырову, погибшему при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, установили в Рухани Ершичского района Смоленской области.