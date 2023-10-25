Диверсант, пытавшийся отравить летчиков тортом, имел информатора в Москве

Диверсант, подозреваемый в попытке отравить российских летчиков на встрече выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища, имел информатора в Москве, так как обладал информацией, которая была известна только узкому кругу лиц.
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