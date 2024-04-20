«Снежная королева 2: Перезаморозка» // Хит с русским акцентом

Российский международный мульт-блокбастер о борьбе с холодом Тролль Орм (Иван Охлобыстин), запомнившийся зрителям еще по первой части «Снежной королевы», после разрушения ледяного царства пытается вернуться к мирной жизни.
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