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Закон, порядок, государство

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Оперативники из Пензенской области уличили жителя Екатеринбурга в перевозке 5 кг запрещённых веществ

Оперативники из Пензенской области уличили жителя Екатеринбурга в перевозке 5 кг запрещённых веществ

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области поступила оперативная информация о причастности 43-летнего жителя Екатеринбурга к незаконному обороту наркотиков.

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