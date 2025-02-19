Оперативники из Пензенской области уличили жителя Екатеринбурга в перевозке 5 кг запрещённых веществ

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области поступила оперативная информация о причастности 43-летнего жителя Екатеринбурга к незаконному обороту наркотиков.
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