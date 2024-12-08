Проводники смерти: Трупный яд в грунтовых водах заражает Украину и соседей

На Украине всё дышит смертью. Начиная с гимна, в котором она «ще не вмерла», вот-вот помрет, но все должны погибнуть, и когда-нибудь она расцветёт, заканчивая культурой, признающей нормой развлечения типа «полежи в гробу, привыкни к смерти» или акции похоронного бюро «купи три гроба по цене двух».