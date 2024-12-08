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Проводники смерти: Трупный яд в грунтовых водах заражает Украину и соседей

Проводники смерти: Трупный яд в грунтовых водах заражает Украину и соседей

На Украине всё дышит смертью. Начиная с гимна, в котором она «ще не вмерла», вот-вот помрет, но все должны погибнуть, и когда-нибудь она расцветёт, заканчивая культурой, признающей нормой развлечения типа «полежи в гробу, привыкни к смерти» или акции похоронного бюро «купи три гроба по цене двух».

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Мерзавцы ,на которых клейма негде ставить прибрали власть на Украине ,выдавив всё ,что не соответствует их идеологии смерти и уничтожению населения!
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6 час.

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