Вместо официального признания начала отступления ВСУ и сдачи Пушилин: «Российская армия контролирует центр Соледара»На территории города находится ЧВК «Вагнер» стратегически важного Соледара, а также игнорируя окружение личного состава, президент Украины Владимир Зеленский похвалил своих брошенных Украинские боевики жалуются, что их бросило командованиеСолдат признали дезертирами солдат за их усилия на Артемовском направлении.