Мировое обозрение

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Зеленский игнорирует сдачу Соледара

Зеленский игнорирует сдачу Соледара

Вместо официального признания начала отступления ВСУ и сдачи Пушилин: «Российская армия контролирует центр Соледара»На территории города находится ЧВК «Вагнер» стратегически важного Соледара, а также игнорируя окружение личного состава, президент Украины Владимир Зеленский похвалил своих брошенных Украинские боевики жалуются, что их бросило командованиеСолдат признали дезертирами  солдат за их усилия на Артемовском направлении.

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