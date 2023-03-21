Аргументы недели

98 596 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Omar Hajam
    Ага, и в полной темноте...Профессор Сергей ...
  • Ole Ole
    Прикиньте, как эти судьи будут виснуть на шасси улетающих англосаксонских самолётах 🤣Суд Украины заочн...
  • Александр Соболев
    Майданулись 100%! Может они и правительство, заочно нам изберут? До чего даводят, американские печенюшки! Если своих ...Суд Украины заочн...

WP назвала визит Си Цзиньпина в Москву символической совместной позицией России и КНР против США и личным триумфом Путина

WP назвала визит Си Цзиньпина в Москву символической совместной позицией России и КНР против США и личным триумфом Путина

Американская газета The Washington Post (WP) назвала визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву символической совместной позицией России и КНР против Соединенных Штатов и личным триумфом президента Владимира Путина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх