WP назвала визит Си Цзиньпина в Москву символической совместной позицией России и КНР против США и личным триумфом Путина

Американская газета The Washington Post (WP) назвала визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву символической совместной позицией России и КНР против Соединенных Штатов и личным триумфом президента Владимира Путина.
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