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Представлен самый опасный сценарий ударов ВС России по Киеву

Представлен самый опасный сценарий ударов ВС России по Киеву

Уничтожение складской инфраструктуры Киевской области переходит в новую фазу. Под ударами ВС РФ все чаще оказываются распределительные центры и склады «Сильпо», «Форы», Comfy, «Авроры», Roshen, «Дома игрушек», «Эпицентра» и других компаний.

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