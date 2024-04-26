Смоленскэнерго информирует о проведении плановых ремонтных работ в мае 2024 года. Уважаемые потребители! В случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.