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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» купил Барколя у «ПСЖ» за 125+20 млн евро

« Ливерпуль » объявил о переходе Брэдли Барколя из «ПСЖ». Ранее сообщалось , что контракт с 23-летним вингером сборной Франции рассчитан на пять лет.

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