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В Кремле ответили на вопрос, крещеные ли внуки Путина - «Религия»

В Кремле ответили на вопрос, крещеные ли внуки Путина - «Религия»

МОСКВА, 19 янв - . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не знает, крещеные ли внуки главы государства Владимира Путина, и подчеркнул, что это личное пространство, вторгаться в которое он считает не нужным.

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