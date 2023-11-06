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Посол Палестины Нофаль: США ничего не сделали для остановки войны в Газе

Посол Палестины Нофаль: США ничего не сделали для остановки войны в Газе

Власти Соединенных Штатов Америки к настоящему моменту не перешли к действиям, направленным на урегулирование нового обострения палестино-израильского конфликта, развернувшегося на территории Ближнего Востока.

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