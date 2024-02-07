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Закон, порядок, государство

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На Ставрополье полицейские установили подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств

На Ставрополье полицейские установили подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по «Георгиевский» поступила информация, что двое жителей Астраханской области планируют сбыть наркотическое средство на территории Георгиевского округа.

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