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Земля

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ВНЖ в Грузии через покупку недвижимости: практический разбор возможностей и условий

ВНЖ в Грузии через покупку недвижимости: практический разбор возможностей и условий

Когда я впервые задумалась о легализации своего пребывания за рубежом, Грузия всплыла в моём списке почти сразу.

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