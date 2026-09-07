Financial Times: Растущий спрос на атомную энергию увеличит зависимость Запада от российского урана

По данным издания Financial Times, к 2040 году Россия может контролировать 36% мировых мощностей по добыче урана по сравнению с почти четвертью в 2024 году, если учитывать зарубежные шахты, находящиеся под контролем России.
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