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Аргументы недели

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Financial Times: Растущий спрос на атомную энергию увеличит зависимость Запада от российского урана

Financial Times: Растущий спрос на атомную энергию увеличит зависимость Запада от российского урана

По данным издания Financial Times, к 2040 году Россия может контролировать 36% мировых мощностей по добыче урана по сравнению с почти четвертью в 2024 году, если учитывать зарубежные шахты, находящиеся под контролем России.

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