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"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине

"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине

© AP / Alexandru Dobre Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, как растёт поддержка России на международной арене, и какое место займёт Украина после проигрыша в конфликте После мирного турне в поисках возможных выходов из украинского кризиса премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в опалу внутри Европейского союза.

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Комментарии
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Misha Glusch
дешевый актер, просто запад в его лице держит на всякий случай одну створку открытой...
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1 д.
Natalija Osminina
Вы совершенно не правы.  Орбан и те, кто с ним в связке делят Европу уже давно, еще с приходом Трампа в президенты.  В этой же связке Борис Джонсон, президенты Словакии, Литвы и Польши - их поддерживает Ватикан. При этом  премьеры и министры ин. дел этих стран работают на глобальный Лондон.  Отсюда  и все противоречия. Вот с теми, кого перечислила, Путин и  делит Европу, зная, что скоро её ждет распад..
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