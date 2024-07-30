"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине

Natalija Osminina

Вы совершенно не правы. Орбан и те, кто с ним в связке делят Европу уже давно, еще с приходом Трампа в президенты. В этой же связке Борис Джонсон, президенты Словакии, Литвы и Польши - их поддерживает Ватикан. При этом премьеры и министры ин. дел этих стран работают на глобальный Лондон. Отсюда и все противоречия. Вот с теми, кого перечислила, Путин и делит Европу, зная, что скоро её ждет распад..