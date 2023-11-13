ЦПВС: Израиль нанес авиаудары по объектам в провинции Дераа в Сирии

Израильские истребители F-15 ночью 12 ноября атаковали объекты в провинции Дераа в Сирии. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что обошлось без пострадавших.