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Мировые Новости

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CORE.XP: объем предложения новостроек в «старой» Москве сократился на 3% за год

CORE.XP: объем предложения новостроек в «старой» Москве сократился на 3% за год

По данным аналитического отдела департамента жилой недвижимости CORE.XP, к началу сентября 2026 года объем предложения в строящихся проектах на первичном рынке жилья в границах «старой» Москвы в пределах МКАД без учета программы реновации составил 1,93 млн кв.

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