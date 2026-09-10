CORE.XP: объем предложения новостроек в «старой» Москве сократился на 3% за год

По данным аналитического отдела департамента жилой недвижимости CORE.XP, к началу сентября 2026 года объем предложения в строящихся проектах на первичном рынке жилья в границах «старой» Москвы в пределах МКАД без учета программы реновации составил 1,93 млн кв.
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