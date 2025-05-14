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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о критике Исаева от Гру: «Даня опытный игрок для того, чтобы реагировать на соцсети»

Никитин о критике Исаева от Гру: «Даня опытный игрок для того, чтобы реагировать на соцсети»

Перед финалом Кубка Гагарина тренер «Трактора» Бенуа Гру сказал: «У «Локомотива» прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре».

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