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Симоньян обрушилась с критикой на школьный учебник по истории, переведённый иноагентом

Симоньян обрушилась с критикой на школьный учебник по истории, переведённый иноагентом

«Россия дикая страна»: Симоньян обрушилась с критикой на школьный учебник по истории, переведённый иноагентом Заслуженное возмущение Маргариты Симоньян вызвал общедоступный учебник мировой истории, автор которого немец, а переводчик официально отнесён к иноагентам.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Возмущение  Симоньян  вполне оправдано. Но  ведь  все эти  учебники есть идеологическая диверсия  против  России, а издаются  они с разрешения министерства  образования. Значит, и в Минобр и  в ГД  сидят  подонки, ненавидящие Россию. Почему  этот вопрос подняла Симоньян, а не  зажравшаяся  ГД, которая  на каждом углу вопит  о любви к России? Почему  этот пасквиль, написанный  в традициях Геббельса, Герберштейна, подонка Карамзина  пустили  в качестве  учебника в школы  России?Кто за  это ответит?
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