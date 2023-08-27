Симоньян обрушилась с критикой на школьный учебник по истории, переведённый иноагентом

Владимир Алтайцев

Возмущение Симоньян вполне оправдано. Но ведь все эти учебники есть идеологическая диверсия против России, а издаются они с разрешения министерства образования. Значит, и в Минобр и в ГД сидят подонки, ненавидящие Россию. Почему этот вопрос подняла Симоньян, а не зажравшаяся ГД, которая на каждом углу вопит о любви к России? Почему этот пасквиль, написанный в традициях Геббельса, Герберштейна, подонка Карамзина пустили в качестве учебника в школы России?Кто за это ответит?