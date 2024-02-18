Майгуров о Спартакиаде в Златоусте: «Нет худа без добра – не было бы санкций, мы бы сейчас здесь так прекрасно не сидели и не проводили бы соревнования»

«За нами точно следят – за тем, что мы говорим и делаем, это не остается незамеченным. Не знаю, завидуют ли нам, потому что на чемпионате мира в Нове-Место, который проходит в эти же сроки, тоже большое количество зрителей.
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