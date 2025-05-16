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Выпускной в детском саду: ярмарка тщеславия или важное событие? Мнение психолога

Выпускной в детском саду: ярмарка тщеславия или важное событие? Мнение психолога

Совсем скоро по всей стране начнутся выпускные утренники в детских садах. А после многие детсадовские группы отправятся отмечать праздник в развлекательный центр или ресторан.

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Комментарии
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АЧ
Анна Чапля
С ума посходили с этими выпускными! Дети в 6-7 лет еще всего этого не понимают. Им бы угощение, побегать на травке, ну сфотографироваться. А рестораны к чему?
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7 час.
Владимир Алтайцев
вот именно, что  такие  балы  это ярмарка  тщеславия  и  хороший  метод  нагреть ручки  устроителям  этой  ярмарки.Никто  же  не  будет требовать отчёт с устроителей    этого  &quot;праздника&quot;.
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29 мин.
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