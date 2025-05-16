Совсем скоро по всей стране начнутся выпускные утренники в детских садах. А после многие детсадовские группы отправятся отмечать праздник в развлекательный центр или ресторан.
Выпускной в детском саду: ярмарка тщеславия или важное событие? Мнение психолога
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЧ
Анна Чапля
С ума посходили с этими выпускными! Дети в 6-7 лет еще всего этого не понимают. Им бы угощение, побегать на травке, ну сфотографироваться. А рестораны к чему?
Ответить
7 час.
Владимир Алтайцев
вот именно, что такие балы это ярмарка тщеславия и хороший метод нагреть ручки устроителям этой ярмарки.Никто же не будет требовать отчёт с устроителей этого "праздника".
Ответить
29 мин.
Свежие комментарии