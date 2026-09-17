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Татар-информ

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В КФУ прошла конференция в честь 250-летия со дня рождения Карла Фукса

В КФУ прошла конференция в честь 250-летия со дня рождения Карла Фукса

В КФУ сегодня прошла Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Фуксовские чтения».

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