Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной. «Я не борюсь с женщинами»

Артемий Лебедев принес извинения Мизулиной за слова о ней в интервью ДудюАртемий Лебедев«вДудь»/YouTube Артемий Лебедев извинился перед директором «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, которую в интервью Юрию Дудю* обвинил в «инфотерроризме».