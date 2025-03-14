Молодые мамы часто пытаются найти способ сбросить лишний вес. Ведь когда тебе нужно заботиться о детях и вести домашнее хозяйство, найти время на подсчет калорий и полноценные тренировки — задача непростая.
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