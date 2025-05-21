У экс-сенатора Хорошавцева нашли десять элитных вилл в Испании

Шарифулин Валерий/ТАСС Новые детали появились в истории беглого экс-сенатора Виктора Хорошавцева. "Известиям" удалось выяснить, что бывший президент "Башнефти" может владеть элитным гостиничным комплексом в Испании.
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