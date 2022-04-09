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НХЛ. «Питтсбург» против «Вашингтона», «Флорида» в гостях у «Нэшвилла», «Эдмонтон» примет «Колорадо»

«Питтсбург» примет «Вашингтон» в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Флорида» сыграет с «Нэшвиллом» на выезде, «Сент-Луис» встретится с «Айлендерс», «Эдмонтон» примет «Колорадо».

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