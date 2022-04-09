НХЛ. «Питтсбург» против «Вашингтона», «Флорида» в гостях у «Нэшвилла», «Эдмонтон» примет «Колорадо»

«Питтсбург» примет «Вашингтон» в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Флорида» сыграет с «Нэшвиллом» на выезде, «Сент-Луис» встретится с «Айлендерс», «Эдмонтон» примет «Колорадо».
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии