В ЕС забеспокоились об угрозе безопасности из-за Путина и Трампа

В Европе назревает кризис безопасности из-за двух факторов, которые могут объединиться в 2025 году — усиливающаяся угроза со стороны России и безразличие со стороны США под руководством избранного президента Дональда Трампа.
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