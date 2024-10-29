Нужно ли Англии два авианосца?

Правительство Великобритании подчеркивает важность авианосцев для обороноспособности страны, однако последствия предстоящих сокращений бюджета министерства в рамках мер по экономии средств Министерства финансов могут повлиять на будущее HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales.
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