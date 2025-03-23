Выявлена связь сахарного диабета с опасными онкологическими заболеваниями

Новые исследования показывают, что люди, у которых развивается сахарный диабет 2-го типа, сталкиваются с повышенным риском некоторых из наиболее смертоносных видов рака, включая опухоли печени и поджелудочной железы, причем наибольший риск наблюдается у женщин .