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Анатолий Антонов 21 июня приступил к исполнению обязанностей посла России в США

Анатолий Антонов 21 июня приступил к исполнению обязанностей посла России в США

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов приступил к исполнению своих обязанностей после возвращения из Москвы в Вашингтон.

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