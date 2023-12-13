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В России могут до конца года принять решение об изменении программы льготной ипотеки

В России могут до конца года принять решение об изменении программы льготной ипотеки

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, дискуссии по этому вопросу идут до сих пор Решение об изменении программы льготной ипотеки могут принять до 2023 конца года, сказал замминистра финансов Иван Чебесков.

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