🗳 В Крыму на выборах Президента России проголосовало 649 731 избиратель Данные представлены по состоянию на 20:00 15 марта.
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🗳 В Крыму на выборах Президента России проголосовало 649 731 избиратель Данные представлены по состоянию на 20:00 15 марта.