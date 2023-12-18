Буллит Кузнецова в ворота Кочеткова принес «Вашингтону» победу над «Каролиной»

«Вашингтон» в серии послематчевых буллитов обыграл «Каролину» на выезде – 2:1. Решающий буллит, принесший победу столичной команде, реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов, переигравший вратаря-соотечественника Петра Кочеткова.
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