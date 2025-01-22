На Кубани сократят должность чиновника Урайкина, обругавшего волонтеров

Сергей Урайкин, занимавший пост заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, сообщил о том, что его должность будет упразднена с 5 февраля в рамках реорганизации структуры, передает газета «Известия».
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