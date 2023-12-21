Еще дешевле: BAIC предложил россиянам предновогодние скидки на автомобили

Следуя примеру своих конкурентов, китайская марка BAIC объявила о запуске специальной программы, в рамках которой на приобретение самых популярных моделей бренда действуют особые условия — проще говоря, скидки.
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