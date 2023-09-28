Роналду стал первым футболистом, не проигравшим в 1001 матче

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который провел 1001 беспроигрышных матчей на профессиональном уровне, говорится на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
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