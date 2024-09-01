ВСУ предприняли массовую атаку на российские регионы: девять БПЛА сбили под Москвой

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. За прошедшие сутки атаке дронов подвергся ряд российских регионов: Московская, Брянская, Воронежская, Тульская, Курская, Тверская, Рязанская, Липецкая и Белгородская области.
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