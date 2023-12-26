Врачи: сухой воздух провоцирует у офисных работников головные боли

Недостаток кислорода может также вызывать сонливость, снижение производительности и вялость.Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала «Вечерней Москве», что сухой воздух и отсутствие возможности проветривания негативно сказываются на здоровье.
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