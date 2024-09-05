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В Перми создали новые препараты для местной анестезии

В Перми создали новые препараты для местной анестезии

Новые вещества должны обеспечить более высокую эффективность и меньше побочных эффектов.Исследователи из Пермского политехнического университета разработали новые препараты для местной анестезии, которые должны показать более высокую эффективность и меньше побочных эффектов.

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