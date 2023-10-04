Больше 52 тысяч школьников Новосибирской области прошли первый в этом учебном году «Урок цифры»

«Урок цифры», организованный Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, уже прошли более 1,4 миллиона учащихся .
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