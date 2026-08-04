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Царьград

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Хирург перепутал органы на операции и едва не убил пациента

Хирург перепутал органы на операции и едва не убил пациента

Врач лишился лицензии после грубой ошибки в операционной, которая едва не стоила пациенту жизни.В Великобритании хирурга Ясира Абдель Рахмана навсегда лишили лицензии и исключили из медицинского реестра после катастрофической ошибки.

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