МЧС: Во Фрязине людей не могут эвакуировать из-за угрозы обрушения после взрывов Произошедшие в загоревшемся в подмосковном городе Фрязино офисном здании взрывы могут привести к обрушению строительных конструкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии