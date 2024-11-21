В Алтайском крае внезапно подешевели яйца, а цены на масло стремятся ввысь

До этого снижение цен на яйца фиксировали в апреле 2023 года, а масло "падало" в октябре того же года В Алтайском крае впервые за полтора года подешевели яйца, говорится в данных регионального отделение Банка России об инфляции в октябре 2024 года.
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