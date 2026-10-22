Травматологи и хирурги Новоуренгойской центральной горбольницы спасли жизнь пациенту, пострадавшему в серьезном ДТП, и вернули ему возможность ходить и даже танцевать, сообщается в соцсетях медучреждения.
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