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Будет вкусно

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Из лука и баклажанов: салат-объедение (и теплый, и холодный одинаково хорош)

Из лука и баклажанов: салат-объедение (и теплый, и холодный одинаково хорош)

Салат готовлю в сковородке: отличный рецепт на то время, когда поспевают баклажаны. В горячем виде утоляет самый сильный голод, а холодным можно с удовольствием перекусить.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Готовили)) Только в соус забивали яйцо, и после добавления его к синеньким быстро быстро мешали, чтоб не дать схватиться
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14 час.

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