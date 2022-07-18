Парламентская газета

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Для водочной мафии готовят серьезную неприятность

Для водочной мафии готовят серьезную неприятность

Снизить, а то и вовсе ликвидировать объемы нелегального производства водки в стране возможно, если законом закрепить отгрузку медицинского спирта потребителям только при наличии у них лицензии на право использования высокоградусного вещества.

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