Для водочной мафии готовят серьезную неприятность

Снизить, а то и вовсе ликвидировать объемы нелегального производства водки в стране возможно, если законом закрепить отгрузку медицинского спирта потребителям только при наличии у них лицензии на право использования высокоградусного вещества.
Снизить, а то и вовсе ликвидировать объемы нелегального производства водки в стране возможно, если законом закрепить отгрузку медицинского спирта потребителям только при наличии у них лицензии на право использования высокоградусного вещества.
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