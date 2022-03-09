Царьград

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В Минобороны утверждают, что Украина готовилась напасть на Донбасс

В Минобороны утверждают, что Украина готовилась напасть на Донбасс

В Украине обнаружены засекреченные документы нацгвардии. В Министерстве обороны России сообщили, что доказательства о готовящемся вторжении в Донецкую и Луганскую Республики были найдены российскими вооруженными силами во время спецоперации.

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