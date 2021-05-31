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Делу время, а потехе час

Делу время, а потехе час

Директор и художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков перечислил все культурные события, которые стоит посетить в ПетербургеКаждый год уже более 10 лет мы приезжаем на Петербургский экономический форум, который собирает весь цвет российской и мировой экономики, и каждый год мне и моим коллегам наши партнеры и друзья задают много вопросов про то, где и как остановиться, куда сходить позавтракать и поужинать, если все занято, что посмотреть в театрах и музеях и, наконец, где и как просто красиво погулять.

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